В столице Грузии тысячи людей вышли на митинг, требуя отставки правительства

В столице Грузии в Тбилиси проходит многотысячный митинг с требованием отставки правительства страны.

Об этом сообщает «Грузия Онлайн».

Организаторы акции также призвали в своих выступлениях президента Грузии Георгия Маргвелашвили присоединиться к протесту.

Ранее участники митинга после отставки Главного прокурора Ираклия Шотадзе потребовали привлечения его к уголовной ответственности и реорганизации правоохранительной и судебной систем.

Участники акции дали властям 2 часа на исполнение их требований, в противном случае они пригрозили радикализацией своих действий. В 22:00 часов этого ультиматума истек.

Также собравшиеся у здания парламента на проспекте Руставели участники акции не дали премьер-министру возможность завершить выступление с речью, после чего Георгий Квирикашвили покинул территорию.

- В первую очередь, хочу заявить, что для меня как одного рядового гражданина этой страны, должность не стоит и ломаного гроша. Для меня важно, чтобы у процесса было правовое развитие. Поэтому предлагаю вам, первое – завтра с утра расследование дела вернется в министерство внутренних дел, — заявил Георгий Квирикашвили, после чего не смог завершить выступление.

Первая леди Грузии Мака Чичуа присоединилась к акции протеста у здания Главной прокуратуры Грузии. Она заявила, что пришла на акцию как мать и как гражданка Грузии.

- Это чувство несправедливости охватило Грузию. Смотрела у телевизора и не выдержала. Приехала из Душети. Я поддерживаю этих людей и, в первую очередь вас [Зазу Саралидзе], который является жертвой такой большой трагедии.

Напомним, ранее в Тбилиси спецоперация по борьбе с наркоторговлей спровоцировала массовые беспорядки.