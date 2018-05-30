ОПГ в детском саду - 2

Потрясающий прием ...или вице - мэр - "видеофоб"

Сегодня было продолжение нашей начавшейся недавно эпопеи с садиком. Но я сегодня был полностью обескуражен )) хотя для этого есть более меткое неприличное выражение

После полного игнора наших жалоб видеоинтервью про систему обиралова родителей в детском саду я решил зайти к вице - мэру Крыленко.

По старой привычке везде захожу с камерой - точнее, просто снимаю на телефон. Почему - так как потом (если я вдруг пришел один) могут рассказать, что я что -то просил для себя, или грубил, или не просил их навести порядок и теперь обманываю (они то все равно ни хрена не делают)

Тут же ЧУДОМ (пока я в приемной) появляется начальница горобразования, которой мы жаловались неделю назад - и также зашла в кабинет к Крыленко.

Короче, при входе в кабинет я предупредил, что буду снимать на телефон. Тут же у самого СКРЫТНОГО вице - мэра полилась негативная реакция (смотрите видео). Хотя какого хрена, спросите вы? Или старые СБУшные замашки дают о себе знать? Человек ПЕРВЫЙ заместитель мэра - и курирует вопросы образования и медицины.Он просто ОБЯЗАН быть открытым и прозрачным, как и та городская власть, которую нам наобещал сдуру когда - то Александр Сенкевич

После выключенной камеры Крыленко заметно оживился и даже ..пообещал разобраться. Называл меня пиарщиком и шоу -меном(!!), и сказал, что я пришел для шоу (вот сволочи то, а?) и мне не нужна правда. Мол, все нужно тихо решать... Естественно, как оказалось - ни он, н начальница горздрава не видели наше видеоинтервью, бедные. Ну да - не до этого им, сердешным.

Я рассказал ситуацию о том, что было и что есть. Меня выслушали и позадавали несколько каких -то непонятных вопросов.Ничего толком не пообещали и посетовали на слабое финансирование детских садов. Когда будет проверка и как накажут вымогателей- ни слова!Ну вы поняли

Особенно было неприятно, когда в процессе разговора Крыленко спросил меня про мое образование. я сказал, что у меня их несколько, в том числе и педагогическое (я тренер олимпийского спорта).

Он говорит Лычко - "Так вот кого нам нужно поставить заведующим детским садиком! Хотите пойти? Я серьезно"

Меня уже чуть не вывернуло от такого предложения.Помните, как воровитые подонки от медицины рассказывали везде, что я хочу стать главврачом или занять место Капусты? Люди, за кого они нас держут? За продажных пройдох? Или просто стебутся над нами, как над скотами?

А в конце (что больше всего возмутило) прозвучала фраза от него - давайте типа разберемся, но только без огласки в интернете этого видео (хотя что в нем такого??) и без шума. Я ответил, что это мое право - публиковать данное видео или нет. Внимание - мне четко сказали и дали понять, что ну тогда типа ничего не будет и до свидания!

И пожелал мне удачи. Я встал и вышел.

Вот такой вот пипец творится в команде Сенкевича. А это, между прочим, его ПЕРВЫЙ зам! И еще по совместительству глава городской ячейки БПП!!! Партии президента Петро Порошенко, которые нам говорили про прозорість та відкритість влади". Вот так вот.

Чувствую, что в связи с полным игнорированием наших жалоб по поборам и не желанием навести порядок в сфере образования прийдется переходить к более ощутимым для городских руководителей мерам. Иного выхода не вижу