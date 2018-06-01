Николаевский горсовет и «Николаевлектротранс» подписали Меморандум о сотрудничестве с компанией VISA

В пятницу, 1 июня, городской голова Николаева Александр Сенкевич и руководитель КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко подписали с представителями компании VISA меморандум о сотрудничестве. Уже с сентября 2018 года планируется внедрение электронных билетов для муниципального транспорта города.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Руководитель VISA Евгений Лисняк анонсировал старт пилотного проекта. Так, в течении нескольких месяцев городской транспорт оборудуют мобильными валидаторами для оплаты проезда.

Евгений Лисяк - Мы пытаемся внедрять безналичные технологии в повседневную жизнь горожан. Это ключевой момент для нас: показывать насколько это может быть удобно и полезно не только людям, но и перевозчикам. Мы хотим анонсировать и стартовать его пилотное внедрение, которое будет направлено на внедрение электронного билета в Николаеве самым удобным путем,- заявил он.

В дальнейшем у пассажиров появится возможность расплачиваться за проезд с помощью мобильных приложений Apple pay или Android pay, а также бесконтактной оплатой. У контроллера будет своя карта на случай, если пассажир захочет расплатиться наличными.

В свою очередь городской голова, выразил надежды на то, что наличный расчет постепенно начнет отходить на второе место.

- Я хочу, чтобы все николаевцы поняли, что мы идем к тому, чтобы у нас исчезли наличные как такие в организации передвижения. Мы можем запустить любые пилотные проекты, но все зависит от горожан. Они должны постепенно к этому привыкнуть и понять, что другого выхода у нас нет. Мы идем этим путем и останавливаться не будем, - заявил Сенкевич.

Начальник транспортного управления Олег Манушевич заявил, что до конца года город сможет реализовать проект.

- Когда мы начали развивать транспортную систему города, Александр Федорович поставил ряд задач. У нас есть четки план и четкая стратегия, что мы сделаем до конца года. Мы не ожидали, что все пойдет так быстро и хорошо во внедрении электронного билета. Нам передают около ста приборов: 85 из того подвижного состава, который у нас сейчас есть - это 40 трамваев и 45 троллейбусов. Пять дадим на запас, а десять будут розданы в пункты оплаты. Мы потренируемся как это будет работать и планируем отказаться от пагубной привычки в-виде «черной налички», - рассказал он.

Напомним, что компания VISA даст Николаеву 100 бесплатных валидаторов для внедрения электронного билета.