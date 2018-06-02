В Латвии пожарные за ноги поймали мужчину, выпавшего из окна

В Латвии пожарные спасли мужчину, упавшего из окна с четвертого этажа, поймав его за ноги.

Об этом сообщает «Медуза».

Как сообщила Государственная пожарно-спасательная служба, был получен сигнал о том, что человек собирается выпрыгнуть из окна четвертого этажа. Прибывшие на место происшествия пожарные не стали заходить в квартиру, опасаясь, что человек решит прыгнуть вниз. Одна группа спасателей попыталась добраться до него с крыши, а вторая пошла в квартиру этажом ниже, чтобы поймать человека, если он все же решится на прыжок. Когда мужчина соскользнул с подоконника, спасателям удалось схватить его за ноги и затащить в квартиру.

Напомним, что ранее водная полиция спасла николаевца, который пытался переплыть реку и начал тонуть.