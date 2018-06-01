В Николаеве из-за принятых нардепами «поправок Лозового» морг опять оказался забитым трупами 18+

В Николаеве морг областного бюро судебно-медицинской экспертизы заполнен трупами умерших, чьи родственники ожидают разрешения суда на похороны.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил читатель.

Согласно действующей процедуре, когда человек умирает, на место смерти приезжают врачи и следователи. Врач констатирует смерть, а следователь открывает дело по факту смерти и составляет постановление о проведении судебно-медицинской экспертизы. Только после этого труп вместе с постановлением может быть направлен и принят в морге.

После внесения «поправок Лозового» экспертиза осталась обязательной и может быть проведена только на основании решения суда. При этом можно будет обратиться не в каждый суд, а только по месту юридической регистрации органа досудебного расследования. Суду дается 72 часа на решение данного вопроса.

«В последнее время после принятия «поправок Лозового» сложилась сложная ситуация с захоронением умерших. Ее освещали и городские интернет-издания и снимали сюжеты на телевидении. Прошёл уже месяц, а ситуация только ухудшилась. Морг СМЭ всё так же под гору забит трупами умерших граждан в ожидании решений суда».

«Судьи, поняв, что по закону могут 3 дня рассматривать ходатайство, уже через своих помощников людям предлагают «ускорить» процесс и сделать всё за один день, а если не хотят, то будут ждать по закону полных три. А потом пока следователь заберёт разрешение и довезёт в СМЭ – это ещё сутки, плюс само вскрытие, потом прокуратура, потом ЗАГС и только тогда можно идти заказывать могилу и похороны. В среднем чтобы похоронить нужно около недели, если делать всё без «ускорений». При этом тела выдают уже в подгнившем состоянии или вовсе приходится в закрытом гробу хоронить», - сообщается в письме читателя.

Напомним, что подобная ситуация уже случилась в начале мая. Тогда в морге не могли провести вскрытие тел в связи с тем, что в николаевских судах не успевали выдавать разрешения на проведение экспертиз.

В бюро СМЭ «Преступности.НЕТ» пояснили, что сложности возникают в период праздников, когда во всей стране длинные выходные. В целом ситуация стабильная.

- Все печатают, определения суда приходят каждый день. Вскрытия идут, тела выдаются. Ситуация стабильна, под контролем, никаких ЧП нет. Мы не перевалили за то количество тел, которое мы не можем продержать у себя. Были задержки с определениями перед праздниками, те, которые умерли, их вскрывали вчера-позавчера. Тела вскрывают фактически в тот же день, когда есть определение суда. У нас нет ни жалоб, ни ситуации, с которой мы не могли бы справиться, - говорит начальница областного СМЭ Лариса Дерюгина.

Напомним, 15 марта вступили в силу «поправок Лозового» в Уголовно-процессуальный кодекс, которые осложнили процесс похорон. При этом Верховная Рада отклонила законопроект №7547, который должен был отменить скандальные поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, грозящие параличом судебной системы и правоохранительной деятельности.

Ранее в интервью «Преступности.НЕТ» судья Центрального райсуда Иван Дирко рассказал, что после того, как в силу вступят изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, следственные судьи физически не смогут успевать выдавать разрешения на проведения экспертиз, обысков и прочих санкций.