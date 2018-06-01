В Широкой Балке открыли отремонтированную семейную амбулаторию

В николаевском микрорайоне Широкая Балка после реконструкции открылась семейная амбулатория №2.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

До начала реконструкции площадь здания составляла 50 «квадратов», а после выросла в восемь раз – до 396 квадратных метров. Весь ремонт обошелся почти в пять миллионов гривен.

«В день открытия забор и фасад амбулатории были украшены шариками, а у входа ждала своего часа желто-синяя лента. Перед открытием больницы «засветились» депутаты и чиновники… их встречали сотрудники амбулатории, которые тоже были «вооружены» шариками».

«Мэр Александр Сенкевич опоздал на открытие, однако стал сразу объектом внимания у всех ожидающих. Перерезав ленту, мэр провел «ревизию» по помещениям амбулатории, проверил кабинеты и одну из главных особенностей именно этого здания – две квартиры, в которых будут жить врачи. К слову, в больнице все ещё определяют, кто будет «вить семейное гнездышко» прямо над рабочим местом, но скорее всего эти квартиры займут две специалистки из Винницы и Ивано-Франковска. К слову, на открытии Сенкевич похвалил подрядчика за то, что он смог сэкономить бюджетные деньги», - пишет интернет-журнал.

Напомним, ранее сообщалось, что еще в одной семейной амбулатории Николаева на прием к врачу можно записаться по интернету.