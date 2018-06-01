Российский журналист Буртин объявил голодовку в поддержку политзаключенного Сенцова

Российский журналист Шура Буртин объявил о начале голодовки в поддержку украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом журналист сообщил в Facebook.

«Друзья, мне надоело репостить фразу «Олег Сенцов, очередной день голодания». Репостнешь, сделаешь бутерброд и чувствуешь себя насекомым», - написал Буртин.

Он отметил, что ему Сенцов кажется сильным человеком.

«Возьмет и умрет. Что я тогда буду чувствовать?», - говорит журналист.

Журналист напомнил, что 31 мая голодовку с требованием освободить Сенцова начал политзаключенный Кольченко.

«А что мне мешает?», - написал Буртин.

Он призвал всех неравнодушных присоединиться к нему и начать голодовку.

«Возможно, если достаточное количество людей «снаружи» публично присоединяться к голоданию, это как-то прервет изоляцию», - отметил журналист.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.