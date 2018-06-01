Известные николаевцы показали на фотовыставке, как они выглядели в детстве

В пятницу, 1 июня, в Международный день защиты детей в николаевском детском городке «Сказка» всего на один день открылась уникальная фотовыставка «Впадаем в детство!», которая была организована по инициативе директора Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслава Симченко.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

На ней представлено около 80 фотографий известных николаевцев в их раннем возрасте – беззаботном ребячестве. Преимущественно в черно-белых снимках успешные политики, предприниматели, ученые и журналисты запечатлены в самом начале жизненного пути, а в их глазах море света и детской наивности. Несколькими неделями ранее они поделились с организаторами фотовыставки интересными фотографиями из детства и тем самым победили в себе взрослого человека.

Интересно, что у многих героев фотоснимков можно найти очевидную схожесть между ними в прошлом и настоящем. Однако не обошлось и без интриги. Разместилась и фото-загадка с вопросом «Кто эта девочка?». По факту девочка оказалась будущим начальником управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета Юрием Любаровым.

- Это была спонтанная идея, отчасти навеяна тем, что часто в Facebook мы выставляем свои детские фотографии. Накануне Международного дня защиты детей вспомнилось, что все мы родом из детства. У каждого из нас внутри сидит маленький ребенок: иногда он капризничает и шалит. И главное не потерять этого ребенка, чтобы он там не заснул надолго, нужно его немножко разбудить, расшевелить. В ежедневной суете мы все такие напыщенные, щеки надуваем. Но, когда мы вспоминаем какие-то свои детские шалости, во всех нас просыпается тот самый маленький ребенок. Этого маленького ангелочка нужно иногда будоражить, потому что он продлевает нашу жизнь, – сказал Вячеслав Симченко.

Герои фотографий тут же делали фото напротив своих детских снимков и спешили публиковать на своих страничках в социальных сетях.

Напомним, что ранее в николаевском ДК «Молодежный» прошла выставка котов.