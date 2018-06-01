Состояние здоровья политзаключенного Балуха сильно ухудшилось, - МИД Украины

Министерство иностранных дел требует от России немедленного освобождения осужденного в аннексированном Крыму гражданина Украины, активиста Владимира Балуха из-за существенного ухудшения состояния его здоровья.

Об этом в своем микроблоге Twitter написала спикер МИДа Марьяна Беца.

- Значительно ухудшилось здоровье В. Балуха в оккупированном Крыму, который голодает с 19.03. Требуем освобождения Балуха, незаконно осужденного за флаг Украины, - написала Беца.

Практически то же самое сказал архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, передают Крым.Реалии.

- Состояние Владимира тяжелое. Как себя человек может чувствовать через столько дней голодания? Владимир находится в физическом истощении. У него нет сил. Во время судебного заседания (31 мая - ПН) Он постоянно пил воду, - сказал Климент.

Напомним, ранее «суд» Крыма приговорил украинского активиста Балуха к почти 4 годам колонии.