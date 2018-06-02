В Николаеве хотят закрыть специальный интернат №3 и перевести его воспитанников в интернат №2

В Николаеве хотят объединить специальные общеобразовательные школы-интернаты №2 и №3.

Вопрос о реформировании школы-интерната №3 обсуждали 30 мая на заседании комиссии областного совета по вопросам культуры, науки и образования, передает пресс-служба облсовета.

По словам директора департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации Елены Удовиченко, с 2017 года в Украине запущен процесс деинституализации интернатов. Реализация реформы будет проходить в несколько этапов – предполагается размещение детей в домах семейного типа, патронажная служба, наставничество и при благоприятных условиях возвращение ребенка в биологическую семью.

В Николаевской области на сегодня функционируют 22 школы-интерната. Из них два специальных заведения работают непосредственно в Николаеве – школы-интернаты №2 и №3. Эти два учреждения однотипны и предусматривают пребывание детей с особыми потребностями. Именно поэтому рассматривается возможность их слияния.

- Я встретилась с родителями. На этих встречах присутствовали педагоги, работники интернатов. К нам было очень много обращений. На все письма мы соответственно предоставили ответы. В основном родителей волнует психологическое состояние детей при переводе их в другое учреждение. Конечно, определенные риски имеют место быть. Но мы предлагали педагогам трудоустройство вместе с детьми. Чтобы их воспитанникам было менее болезненно переносить реформирование, - обосновала свою позицию Елена Удовиченко.

Председатель областного совета Виктория Москаленко сказала, что для принятия окончательного решения необходимо осуществить выезд на место специалистам-педагогам и депутатам областного совета.

- Относительно слияния третьего специального интерната со вторым, хочу сказать, что проблема раздувается искусственно. Я так считаю. Чтобы объективно подойти к этому вопросу, мы решили выехать с каждым депутатом, с каждой комиссией областного совета для того, чтобы профессионально решить проблему. Вопрос в следующем. Когда на место выезжали мои советники и заместитель, все сошлись на одной мысли – условия для пребывания детей во втором интернате просто замечательные. Поэтому для меня лично странной представляется позиция, когда заведение пытаются сохранить ради помещения и коллектива. А на первом месте должны быть дети. Поэтому мы обязательно туда поедем. Будем учитывать все мнения и предложения, - отметила Виктория Москаленко.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские воспитанники школы-интерната №2 привезли «золото» и «серебро» со Специальной национальной Олимпиады.