«Известные украинские и экс-российские журналисты», - Луценко заявил о списке из 47 человек, убийства которых готовила РФ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко привел пять доводов, почему при расследовании покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко следствие прибегло к имитации убийства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, следствие получило список людей, которых намеревались убить по заказу России. Людей из этого списка Луценко не называет.

«1. Такая имитация предусмотрена в статье 271 Уголовно-процессуального кодекса и использовалась более 30 раз за последние 2,5 года. 2. После заказа убийства Бабченко организатор Г. (Герман - ПН) предложил исполнителю Ц. (который действовал в сотрудничестве с СБУ) убить еще двух человек. При этом он отметил, что существует целый список из более 30 человек, которых хотят уничтожить российские спецслужбы».

«3. Задержание Г. до теракта не обезвредило бы угрозу всем этим людям. Имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке и о заказчике. 4. В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 (!) человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно, это – известные украинские и экс-российские журналисты. 5. Сегодня они уведомлены об опасности и организуется их защита», - сообщил Луценко.

По его словам, следствие также получило важные доказательства связей организатора Германа с российскими спецслужбами.

Как сообщает на своей странице в Facebook журналист Алексей Братущак, в СБУ провели встречу с журналистами, которые попали в упомянутый список.

«В расстрельном списке не 30 человек, а 47. В нем и те журналисты, которые присутствовали на встрече. Но в списке не только журналисты. На встрече журналистам продемонстрировали материалы, которые есть в распоряжении следствия. Вывод собравшихся журналистов: это серьезная история, целью которой было убить Бабченко, и это удалось предупредить, спецслужбой проделана огромная работа».

«Также журналисты сделали вывод, что линия защиты задержанного Германа, что он сотрудник правоохранительных органов, не соответствует действительности. Кроме председателя СБУ на встрече еще были Генпрокурор, начальник главного следственного управления СБУ, руководитель Нацполиции. Но у журналистов не сложилось впечатление, что их пригласили ради пиара чиновников», - написал журналист.

Напомним, что СБУ задержала организатора «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко.