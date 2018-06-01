Эксперты презентовали исследование транспортной системы Николаева – они повторили очевидные факты и дали много обещаний

В Николаевском городском совете презентовали предварительные результаты первого этапа проекта по исследованию состояния транспортной системы Николаева, которые станут основой для разработки Плана устойчивой городской мобильности.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Представители компании «А+С Украина» провели социологический опрос горожан, собрали данные о пассажиропотоке, проанализировали информацию и 1 июня обнародовали первые результаты своей работы. Денис Моляка, представитель «А+С Украина» в Николаеве, отметил, что исследование длилось с марта 2018 года, и первые выводы станут основой транспортной модели, которая поможет Николаеву оптимизировать маршрутную сеть, повысить безопасность дорожного движения.

- Мы будем использовать эти данные для организации работы городского пассажирского транспорта, - подтвердил городской голова Александр Сенкевич.

Руководитель «А+С Украина» Дмитрий Беспалов подчеркнул, что Николаев – первый город, который заказал разработку такого документа, как План устойчивой городской мобильности.

- Мы хотим вместе с городской властью реализовать данный проект и продемонстрировать другим городам, какой должна быть стратегия развития городской транспортной сети, - сказал Беспалов. - Многие из этапов проводятся впервые для Николаева: это социологический опрос горожан, измерение пассажиропотока с помощью специальных датчиков, впервые в истории города будет создана транспортная стратегия. Как отмечалось ранее, мы не только поставим «диагноз» транспортным проблемам, но и предоставим детальные предложения по их «лечению».

Результаты исследования показали, что николаевцы при передвижении по городу отдают предпочтение общественному транспорту, общая протяженность сети из 67 маршрутов составляет 1200 км. На втором месте – передвижение пешком, и только на третьем – собственный автомобильный транспорт. Велотранспортом пользуется 1,1% горожан. При этом более 70% николаевцев довольны работой трамваев и троллейбусов, значительно ниже этот показатель для «маршруток».

Проводится работа по изучению вопроса безопасности дорожного движения, и в планах специалистов разработать 10 схем организации дорожного движения. Это профессионально спроектированная разметка, определение мест установки ограничительных знаков на наиболее опасных участках, чтобы уменьшить количество ДТП.

Александр Сенкевич отметил, что безопасность дорожного движения в настоящее время вызывает много замечаний у николаевцев, так, обеспокоенные горожане жалуются мэру на «ночные гонки» на магистральных улицах. Мэр предложил специалистам дать рекомендации, как можно повысить безопасность на оживленных перекрестках, в частности, по проспекту Центральному, в тех местах, где нет светофоров.

- Также прошу вас передать в городской совет результаты исследования, которые мы будем использовать для корректировки тарифов на проезд в общественном транспорте Николаева, - добавил мэр.

Руководитель КП «Николаевэлектротранс» и председатель постоянной комиссии по вопросам транспорта Владимир Евтушенко пригласил представителей «А+С Украина» на заседание комиссии, чтобы вместе с депутатами обсудить информацию о состоянии транспортной сети города.

«Подводя итоги, эксперты отметили, что в Николаеве чрезвычайно высокий спрос на услуги общественного транспорта. Среди положительных моментов назвали пешеходную главную улицу, работу над улучшением качества транспортных услуг, восстановление остановочных комплексов, внимание к оборудованию съездов с тротуаров. При этом стороны, нуждающиеся в улучшении, это несбалансированность транспортной сети (недостаточное количество перевозчиков в отдаленные районы), состояние дорожного покрытия, низкий уровень доступности общественного транспорта для маломобильных слоев населения, изношенность электротранспорта», - сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что разработкой проекта целевой городской программы «Развитие устойчивой городской мобильности» и подготовкой технического задания для тендера по закупке так называемой транспортной стратегии занимался Денис Моляка, который после победы фирмы «А+С» в торгах стал ее представителем. В свою очередь Моляка заявил, что в тендере на транспортную стратегию нет коррупции.