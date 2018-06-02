На улице Лесковой, где разрушился канализационный коллектор, «Николаевводоканал» повторно проконтролирует качество питьевой воды

На улице Лесковой «Николаевводоканал» после просьб жителей повторно проверит качество питьевой воды.

Об этом сообщается на странице ГКП «Николаевводоканал» в Facebook.

Отметим, что в середине мая по улице Лесковой уже были отобраны пробы питьевой воды, для контроля качества – результаты показали, что вода соответствует Государственным санитарным нормам и правилам «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком»

«Но учитывая то, что в четверг, 31 мая, на встрече с генеральным директором ГКП «Николаевводоканал» Борисом Дуденко жители пожаловались на качество воды, было принято решение отобрать пробы повторно в понедельник, 4 июня», – говорится в сообщении.

Результаты анализа будут известны на следующий день после отбора. Процесс отбора воды зафиксируют видеосъемкой, пробы будут опломбированы, а протокол результатов анализов – обнародован.

Как известно, 30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы, которая произошла около недели назад, жители домов по улице Лесковая окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен.

На данный момент для ремонта аварийного коллектора уже выбрали подрядчика и работы на улице Лесковой начнут 6 июня.