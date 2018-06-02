Советский летчик, сбитый в Афганистане 30 лет назад, обнаружен живым

Спустя 30 лет после вывода советских войск из Афганистана был обнаружен живым военный летчик, которого все эти годы считали пропавшим без вести. Пилот, которого сбили в 1987 году, может находиться на территории Пакистана, уже решают вопрос о его возвращении домой.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Такую новость сообщил глава Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.

«Это очень удивительно. Теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа», — сказал он.

Замглавы ветеранской организации «Боевое братство» Вячеслав Калинин тоже считает новость неординарной.

«Как говорят сами ветераны-афганцы — удивительно даже не то, что летчик смог остаться в живых после падения сбитого моджахедами самолета, а то, что на протяжении десятков лет о нем не поступило никакой информации», — заявил он.

Калинин также сообщил, что организация вместе с афганскими дипструктурами работает над установлением личности летчика и его возможным возвращением.

«По нашим данным, он хочет вернуться домой», — отметил он.

Калинин считает, что летчику, скорее всего, не меньше 60 лет, и находится он на территории Пакистана, где находились все лагеря для советских военнопленных.

Кроме того, надо выяснить, почему он не выходил на связь в течение тридцати лет.

С 1973 по 1989 год службу в Афганистане прошли 620 тысяч советских солдат. Официально погибли 14 453 человека.

Напомним, ранее в Афганистане случайно нашли украинца, который более 30 лет числился без вести пропавшим.