«Теряем туристов»: на Одесчине владельцы приморских баз отдыха перекрыли трассу Одесса-Рени, требуя отремонтировать дорогу

В Одесской области владельцы приморских баз отдыха, расположенных в районе н.п. Рассейка и Катранка Татарбунарского района, перекрывали участок трассы Одесса-Рени.

Об этом сообщает «Думская».

Участники акции требовали отремонтировать 35 километров дороги от с.Заречное до Рассейки.

По данным «БессарабияИнформ», участие в акции также принимали жители приморских сел, предприниматели и представители сельсоветов.

Как заявили присутствующие на акции владельцы баз отдыха, туристы перестали ездить в регион из-за бездорожья.

- Отменен рейс Одесса-Катранка, Измаил-Рассейка... Мы теряем туристов, они переезжают на отдых в другие регионы, - заявила одна из участниц акции протеста.

Вместе с тем движение на трассе Одесса-Киев в районе н.п. Знаменка Ивановского района было парализовано примерно с 19:00: жители Цебриковской ОТГ таким образом выражали протест против назнченных перевыборов в громаде.

Как сообщает Одесса.Online, в результате акции на дороге скопилось большое количество фур. На месте присутствовали правоохранители.

Напомним, 1 июня на Ивано-Франковщине местные жители перекрыли трассу на «Буковель», требуя отремонтировать дорогу.

Ранее на Николаевщине жители Еланцкого района перекрывали трассу Н-14«Николаев-Кропивницкий» и также требовали отремонтировать дорогу.