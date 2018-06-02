Украинские дрессировщицы кошек с триумфом выступили в американском конкурсе талантов и прошли в следующий раунд

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Украинские дрессировщицы кошек Марина и Светлана Савитские успешно выступили на телевизионном шоу America’s Got Talent 2018 в США, впечатлив судей конкурса. 

Видео выступления было опубликовано на YouTube.

Сначала жури конкурса скептически отнеслось к выступлению украинского дуэта, но подопечные украинок не оставили их равнодушными.

В номере дрессировщиц кошки демонстрируют увлекательные трюки и веселят публику. 

Судьи поддержали девушек, оставив их в проекте на следующий раунда.

 

Роман Свиридов

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русскийобщество