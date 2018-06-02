Украинские дрессировщицы кошек с триумфом выступили в американском конкурсе талантов и прошли в следующий раунд

Украинские дрессировщицы кошек Марина и Светлана Савитские успешно выступили на телевизионном шоу America’s Got Talent 2018 в США, впечатлив судей конкурса.

Видео выступления было опубликовано на YouTube.

Сначала жури конкурса скептически отнеслось к выступлению украинского дуэта, но подопечные украинок не оставили их равнодушными.

Украинские дрессировщицы кошек Марина и Светлана приехали на американское шоу талантов America's Got Talent 2018, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Видно было, что изначально судьи были не впечатлены, но потом кошаки начали так отжигать... pic.twitter.com/L0zEkpIXON — Гуинплен (@leiurusbite) 1 июня 2018 г.

В номере дрессировщиц кошки демонстрируют увлекательные трюки и веселят публику.

Судьи поддержали девушек, оставив их в проекте на следующий раунда.