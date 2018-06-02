В Киеве у посольства РФ активисты вышли на протест против российской агрессии в Украине

В Киеве около посольства России проходит акция против российской агрессии в Украине. Ее организаторы - организация «Молодые патриоты Украины».

Об этом сообщает «Лига.Новости»

Участники акции вышли с плакатами с фотографиями российских наемников ЧВК «Вагнера», которые воюют в Донбассе.

Также на ворота повесили картонные гробы с надписью: «Груз 200. ЧВК «Вагнера».

Напомним, СБУ идентифицировала почти 40 украинцев в составе наемников «ЧВК Вагнера». Также СБУ разоблачила подполковника армии РФ, готовящего боевиков «Вагнера» для терактов в Украине.

Ранее СБУ обнародовала перехваченные разговоры наемников «Вагнера» во время штурма Дебальцево в 2015 году.