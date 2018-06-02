В различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержку украинских политзаключенных РФ

В центре Киева собрались участники акции в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных, удерживаемых в России.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«В настоящее время под Стеллой Независимости на Майдане собралось несколько сотен человек. Митинг проходит в рамках всемирной акции в поддержку Сенцова», - говорится в сообщении.

Организаторы акции призывали брать с собой на пикет плакаты и спортивные свистки и отмечали, что 2 июня «Киев покажет «красную карточку» режиму Путина», а активисты поименно назовут политзаключенных, которых незаконно удерживают в России и оккупированном Крыму, среди которых художники, журналисты, правозащитники, студенты, крымские татары.

Мероприятия в поддержку узников Кремля с требованием освободить их провели также в Ивано-Франковске и Днепре.

О намерении присоединиться к акции ранее сообщили в посольстве США в Киеве. Также митинг в поддержку украинских политзаключенных планируют сегодня провести в Лондоне на Даунинг-стрит и перед Белым домом в США.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.