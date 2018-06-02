«Штурмовик на предельно малой высоте делает экшн»: в Запорожской области военные летчики провели тренировку

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области на пляже вдоль береговой линии с огромной скоростью пролетел украинский штурмовик Су-25.

Видео опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Роман Синицын.

«Азовское море. Кирилловка. Вчера. Штурмовик СУ-25 ВВС Украины на предельно малой высоте делает экшн …. Напомню уже пару недель десятки судов, идущих к примеру из Бердянска, Геническа в Мариуполь или наоборот — задерживаются\блокируются катерами ФСБ», – прокомментировал видео.

Как выяснилось, в тот день проходили тренировки по противовоздушной обороне государства.

Напомним, ранее в Николаеве курсанты Харьковского университета ВВС совершили тренировочные полеты на штурмовиках.