На «Николаевводоканале» детям сотрудников предприятия показали, как работают их родители, и устроили праздник

В пятницу, 1 июня, в Международный день защиты детей администрация совместно с профсоюзом ГКП «Николаевводоканал» пригласили детей своих коллег посмотреть, где работают их родители.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
«После короткой экскурсии на рабочие места родителей детям устроили зрелищное шоу с участием специализированной техники. Затем угостили вкусненьким, а генеральный директор Борис Дуденко устроил маленьким водоканальцам сюрприз, вручив каждому яркий воздушный шарик», – сообщили на «Николаевводоканале».