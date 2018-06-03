На «Николаевводоканале» детям сотрудников предприятия показали, как работают их родители, и устроили праздник

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В пятницу, 1 июня, в Международный день защиты детей администрация совместно с профсоюзом ГКП «Николаевводоканал» пригласили детей своих коллег посмотреть, где работают их родители.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

«После короткой экскурсии на рабочие места родителей детям устроили зрелищное шоу с участием специализированной техники. Затем угостили вкусненьким, а генеральный директор Борис Дуденко устроил маленьким водоканальцам сюрприз, вручив каждому яркий воздушный шарик», – сообщили на «Николаевводоканале».

Тарас Леонтян

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русскийобщество