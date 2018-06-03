«Ключевая часть транспортного коридора в страны ЕС»: Восемь фактов о Бескидском железнодорожном туннеле

В Карпатах, на границе Львовской и Закарпатской областей, открылся двухколейный Бескидский железнодорожный тоннель, ключевая часть транспортного коридора в страны ЕС. Это первый железнодорожный тоннель, построенный за время независимости Украины, а его сооружение обошлось в 3,0 миллиарда гривен.

«Новое время» приводит восемь фактов о постройке, которая является важной логистической составляющей экспортного маршрута украинской продукции в Евросоюз.

1. Длина тоннеля - 1,76 км, высота - 8,5 м, ширина - 10,5 м. Тоннель проходит на высоте 807 м над уровнем моря и на 182 м ниже вершин Бескидского хребта. Тоннель является вторым по длине в Украине после Лутугинского.

2. Максимальная скорость поездов в тоннеле - 60 км/ч, время переезда тоннеля на максимальной скорости - 2 минуты.

3. На постройку тоннеля пошло 82 тысячи кубических метров бетона, 7,2 тонны арматуры и 3,5 км рельсов.

4. В ходе буровзрывных работ при строительстве было удалено 270 тысяч кубических метров грунта.

5. Новый двухколейный тоннель построен в 23 м от старого одноколейного, который находился в эксплуатации с 1886 года. Новый тоннель будет соединен со старым при помощи трех переходов, которые будут предназначены для технического обслуживания, а также для эвакуации людей в случае аварийных ситуаций.

6. Заказчиком строительства тоннеля была «Укрзалізниця», тоннель построила украинская компания «Интербудмонтаж». Строительство обошлось в 3 миллиарда гривен, 2,2 миллиарда гривен из которых выделили Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития, а 0,8 миллиарда гривен - «Укрзалізниця».

7. Пропускная способность нового тоннеля - до 100 поездов в каждую сторону в сутки, что в два раза больше, чем пропускал старый тоннель (47 пар поездов).

8. Тоннель является составляющей пятого Панъевропейского транспортного коридора, соединяющего между собой Венецию, Триест, Копер, Любляну, Марибор, Будапешт, Ужгород, Львов и Киев.