Николаевцы выступили против застройки прибрежной зоны

В Николаевскую приёмную партийной организации "Социал-Демократическая партия" обратились жители микрорайона Соляные с просьбой помочь разобраться с проблемной ситуацией, которая сложилась вокруг застройки прибрежной зоны на берегу реки Ингул.

В заявлении говорится, что местные жители, в течение нескольких лет, своими силами и за свои средства, из небольшого родничка сделали полноценный бассейн, облагородив прилегающую территорию для проведения досуга.

Круглый год, а летом ежедневно, к роднику на отдых приходят целыми семьями, приезжают люди с других микрорайонов, так как вода в роднике всегда чистая, проточная с постоянной температурой 12-14 градусов.

​По словам жителей, в 2017г., по ул. Флотская, прямо напротив родника, застройщик начал масштабное строительство. В результате был загорожен проход и подъездные пути к реке и роднику, а также, к рыболовецким мостикам, с которых люди рыбачат круглый год.

Застройщик, некий Андрей, с первых дней пытается диктовать свои правила и ставить условия жителям, которые приходят регулярно к роднику со своими семьями, рассказывая о крепких связях во властных кабинетах и о том, что деньги все решают.

Во время личной беседы с местными жителями застройщик заявил, что территорию огораживать не собирается, но по факту, сделал все наоборот: оградил свою "фазенду" высоким каменным забором, а строительные работы проводятся на прибрежной зоны. На лицо, грубейшие нарушения Водного и Земельного кодекса Украины.

Люди считают, что выстроенные капитальные строения - каменные заборы, прямо у самого спуска к роднику являются незаконными.

Заявители крайне обеспокоены данной проблемой: ведь вложив свои силы, труд и средства, их уже начали ограничивать в доступе к воде, к роднику и территории для отдыха, а родник, со временем может стать чьей-то частной собственностью. Жители настроены решительно, и будут до победного конца отстаивать свои законные права и интересы.

Они уже обращались за помощью к депутату своего округа Федору Панченко, но, безрезультатно.

Прошу мэра города Николаева Александра Сенкевича взять данную ситуацию под свой личный контроль, провести соответствующую проверку и дать правовую оценку действиям застройщика.

Мы подготовили официальные обращения к руководству города, на постоянную депутатскую комиссию по вопросам градостроения, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии Николаевского городского совета, а также, в контролирующие и правоохранительные органы с просьбой провести проверку соблюдения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, государственных стандартов и правил во время выполнения строительных работ на объекте по ул. Флотская, 1Е.