На Николаевщине спасатели и полицейские устроили праздник для детей

1 и 2 июня сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, а также патрульные полицейские области и сотрудники ГУНП в Николаевской области в честь Дня защиты детей провели различные акции с демонстрацией основных принципов работы и советами, как уберечь себя от неприятных ситуаций.

Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

В частности, 2 июня по всей области спасатели продемонстрировали элементы работы спасателей и аварийно-спасательное оборудование, которое есть на вооружении государственных пожарно-спасательных частей.

«Присутствующие познакомились с повседневной и боевой одеждой пожарных, узнали основные характеристики и назначение каждого костюма. Мальчики и девочки получили информацию об основных направлениях работы сотрудников Службы спасения и имели возможность воочию увидеть тушение условного пожара», – говорится в сообщении.

«Дети с удовольствием общались и с внимательностью слушали пожарных, задавали вопросы, интересовались основными причинами, которые приводят к возникновению чрезвычайного происшествия или ситуации и как уберечь себя и никогда не попадать в сложную ситуацию. А на память о встрече спасатели подарили детям информационные листовки, флажки с указанием экстренного номера Службы спасения «101», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, 1 июня бойцы роты полиции особого назначения ГУНП в Николаевской области с экипировкой, спецсредствами и макетами вооружения, патрульные полицейские и спасатели прибыли на территорию детского дома семейного типа, чтобы устроить для несовершеннолетних праздник в День защиты детей.

Дети имели возможность посидеть рулем полицейского автомобиля, примерить бронежилет или шлем, подержать в руках настоящее оружие или наручники, узнать аспекты работы правоохранителей и получить советы о личной безопасности.

«Спецназовцы организовали показательную выставку спецсредств и вооружения. Каждый желающий мог примерить шлемы, бронежилеты, брали в руки щит, пистолет, винтовку, макеты гранат и делали фото на память», – говорится в сообщении.

Также 1 июня на территории Николаевского зоопарка праздник для детей устроили патрульные полицейские вместе с бойцами роты специального назначения, эстрадно-духовым оркестром ГУНП в Николаевской области и солистами ансамбля «Южный Патруль».