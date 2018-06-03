В патрульной полиции рассказали, как уберечь ребенка от падения из окна

В управлении патрульной полиции Николаевской области напомнили родителям, что открытые окна несут потенциальную опасность для маленьких детей.

Соответствующий пост размещен на официальной странице ведомства в Facebook.

«С приходом жаркой погоды многие открывают окна. Но люди забывают, которую это может нести опасность, когда в квартире есть маленькие дети. «Родители, именно вы должны создать безопасную среду для детей в собственных домах. Дети – это треть населения нашей страны. И все наше будущее», – говорится в сообщении.

Также в публикации опубликовано фото с основными рекомендациями, как уберечь ребенка от падения из окна.

В частности, родителям советуют проветривать комнату с помощью форточки, ставить блокираторы или фиксаторы окон, убирать мебель от окон, снимать ручки с окон, а москитную сетку использовать только с защитной решеткой. При этом не рекомендуется оставлять без присмотра детей до 14 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве из окна пятого этажа выпал трехлетний мальчик.