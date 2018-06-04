Водитель посетовал, что дорожники до сих пор не залатали яму на автодороге «Николаев-Очаков», из-за которой перевернулся автобус

фото:Сергей Звирык Житель Николаева Сергей Звырик возмущен тем, что яму на автодороге «Николаев - Очаков» до сих пор не залатали, хотя именно на этом месте ранее произошло ДТП.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Трасса Очаков-Николаев, выезд на Одесскую трассу. Месяц назад, может немного больше, на этом месте произошла ужасная авария с участием рейсового автобуса и фуры. Авария произошла именно из-за этой ямы, что на фото по центру дороги и чудом никто не погиб.!!!У меня вопрос: Вы, С*КИ, что сидите в кабинетах, с жирными животами и к простым смертным Вам нет дела, что нужно, чтобы кто-то погиб на этом месте(Не Дай Бог конечно), чтобы вы хотя бы залатали эту яму???Не говоря уже о ремонте дорог!» - заявил он.

Напомним, что 3 мая на трассе на Николаевщине столкнулись грузовик и пассажирский автобус.