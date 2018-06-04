В Голливуде о секс-скандале с Вайнштейном снимут фильм ужасов

Брайан де Пальма Американский кинорежиссер Брайан Де Пальма хочет снять фильм ужасов по мотивам секс-скандала с участием продюсера Харви Вайнштейна.

Об этом сообщает Yahoo.

Так, он уже приступил к написанию сценария для фильма и добавил, что персонажа не будут звать Харви Вайнштейном.

«Это фильм ужасов с сексуальным насильником, и история будет проходить в киноиндустрии», - сказал он

Кинорежиссер добавил, что слышал достаточно много историй, которые были вокруг скандального продюсера.

«Я слышал истории на протяжении многих лет. Я всегда очень сильно реагировал на всех, кто делал такие вещи. И, конечно же, вы слышали рассказы о самых печально известных людях», - заявил Брайан Де Пальма.

Напомним, что американский продюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании, сдался полиции.