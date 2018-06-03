Порошенко призвал украинцев молиться о получении автокефалии УПЦ к 1030 годовщине Крещения Руси

Петр Порошенко Президент Украины Петр Порошенко надеется, что к 1030 годовщине Крещения Руси Украина получит положительный ответ Синода Вселенского Патриархата о предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.

Об этом идет речь на сайте Администрации Президента.

Порошенко отметил, что впервые за 300 лет появилась возможность создания единой поместной Православной Украинской церкви и призвал всех украинцев помолиться за это.

«И мы молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украины-Руси святым равноапостольным князем Владимиром Господь даровал нам этот Томос. И я прошу, дорогие братья и сестры, вашей молитвы. Потому общей молитвой творятся чудеса », - призвал Президент.

Также он напомнил, что обратился к его Святейшеству Патриарху Варфоломею сразу же после Пасхи, в Великий понедельник 9 апреля, во время своего визита в Стамбул.

«Я был бы очень счастлив, когда бы это произошло. И в ближайшее время я верю в то, что у нас все получится», - добавил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко попросил у Вселенского патриарха издать указ об автокефалии единой Украинской православной церкви.