Самые красивые книги года: украинская книга для детей завоевала первое место и Гран-При

На книжном Арсенале-2018 определили самые красивые книги года. Так, первое место и Гран-При получила книга «Я так бачу» издательства «Видавництво старого Лева».

Об этом сообщает Читомо

«Я так бачу» - познавательная книга о зрении. О том, что люди могу увидеть глазами, а также о том, что остается невидимым для человечека. Именно это невидимое пробуждает интерес к Вселенной и собственной сущности.

Читая книгу, можно узнать об устройстве микроскопов и телескопов, которые помогают увидеть что-то крошечное или далекое. С помощь книги детям можно объяснить об устройствах для улучшения зрения и зачем нужный очки. Также в книге есть раздел для совершенно незрячих, для которых придумали специальные шрифты и символы для чтения и пространственной ориентации.

Отметим, что еще книга стала победителем премии «Bologna Ragazzi Award 2018» - самой престижной международной награды в области детской литературы - в номинации «Non-Fiction».

Ранее сообщалось, что Букеровская премия опубликовала шорт-лист лучших книг за последние 50 лет.