В Николаеве начали ямочный ремонт Ингульского моста - в САД призывают водителей быть внимательными

В Николаеве с понедельника, 4 июня, на Ингульском мосту начнут проводить комплекс работ по ликвидации ямочности дорожного покрытия.

Об этом сообщают в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

Несмотря на то, что ремонтные работы будут проводить без закрытия движения мостовым переходом с использованием пневмо-струйного метода, водителей предупреждают о возможных осложнениях движения и призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Стоит отметить, что ранее глава «Укравтодора» Славомир Новак заявил, что они собираются отказаться от проведения ямочного ремонта дорог.

Ранее сообщалось, что в Николаевском горсовете планируют дополнительно выделить ₴10 миллионов на ремонт дорог по городу.