«Пускай воруют нелегальные будки», - Сенкевич возмущен тем, что в Николаеве разбирают на металл заборы и остановки

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил об учащении краж в городе и заявил, что следует привлечь полицию для отработки данной ситуации.

Об этом шла речь в ходе аппаратного совещания, 4 июня.

- У нас вандализм в городе процветает. Он просто стал стилем жизни. Я говорю об установках с которых снимают щиты, о заборе на проспекте Центральном, который понемногу демонтируют. Давайте привлечем полицию к этому вопросу, - заявил мэр.

Также заместитель директора департамента ЖКХ Виталий Кузнецов сообщил о том, что в ночь на 4 июня неизвестные украли лист металла с Варваровского моста. Инцидент произошел прямо на проезжей части. Примечательно, что Государственная служба охраны этого не заметила.

В свою очередь мэр поручил разобраться, действительно ли лист металла украли или он отвалился сам по себе.

- Самое главное, эти металлические коробки с квасом не пропадают, никто их не ворует. А остановки воруют. Лучше пусть нелегальные будки похищают, - добавил Сенкевич.

Напомним, что ранее в Николаеве вандалы разобрали остановочный комплекс на металл.