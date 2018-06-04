«Многие могут смеяться на этим», - Сенкевич обвинил продавцов цветов в порче дорог Николаева

Александр Сенкевич В ходе аппаратного совещания, 4 июня, Николаевский городской голова Александр Сенкевич возмутился, что продавцы цветочных магазинов выливают воду с вазонов прямо на проезжую часть, тем самым повреждая дорогу.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Многие, конечно, могут смеяться на этим. Но из-за того, что они выливают воду из-под цветов на дорогу, разрушается дорожное полотно. Зимой вода попадает в поры, размерзается и разрушает дорожное полотно. Летом это происходит тоже из-за того, что вода под давлением колес проходит в поры асфальта и асфальт из-за этого начинает разрушаться. Потому что там вода находится постоянно, - заявил мэр.

В завершение сказанного, Сенкевич поручил подчиненным провести разговор с торговцами цветов, чтобы они не сливали воду не на дорогу, а в ливневки.



Ранее сообщалось, что на текущий ремонт улиц города необходимо 3,7 миллиарда гривен.