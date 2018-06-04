В США агент ФБР во время танца случайно выстрелил в посетителя заведения

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Скриншот видео
В столице американского штата Колорадо Денвере агент ФБР во время танца в клубе уронил пистолет и случайно выстрелил в ногу посетителю.

Об этом сообщает DP.

Так, во время танца агент ФБР сделал сальто и в этот момент у него из кобуры выпал пистолет. Когда тот попытался его поднять, пистолет выстрелил в стоящего рядом человека.

В полиции рассказали, что произошел непреднамеренный разряд. Агента, чьё имя не называют, не обвиняют, однако начали расследование инцидента. Пострадавшего посетителя клуба доставили в больницу, угрозы его жизни нет. 

Ранее сообщалось, что во Львовской области десятилетний мальчик случайно выстрелил в свою сестру из винтовки.

Людмила Жерновская

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русскийобщество