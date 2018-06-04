В Николаеве жильцы общежитий КП «Гуртожиток» из-за отключения света перекрыли улицу Карпенко

Фото: Viber-канал ДТП и дороги Николаева В Заводском районе Николаева в понедельник, 4 июня, в районе остановки 2-е КП люди перекрыли дорогу по улице Генерала Карпенко.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

По предварительной информации, жители общежития коммунального предприятия «Гуртожиток» вышли с требованием подключить в их дома электроэнергию, которую «Николаевоблэнерго» собиралось сегодня отключить из-за долга более 16 миллионов гривен.

На месте сотрудники патрульной полиции регулируют движение и обеспечивают охрану порядка. Людей направляют объезжать пробку через Индустриальную улицу, а те в ответ ругают правоохранителей за то, что не могут проехать в микрорайон Намыв.

Фото: Viber-канал ДТП и дороги Николаева Фото: Viber-канал ДТП и дороги Николаева

Редакции не удалось связаться с АО «Николаевоблэнерго», а в КП «Гуртожиток» заверили, что на место забастовки уже выехало руководство с мастерами.

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Трансляцию с места событий ведет журналист Николай Попов.

Напомним, что ранее ОКП «Николаевоблэнерго» отключило жителям общежития на улице Севастопольская, 65 свет из-за разрыва договора с КП «Гуртожиток».