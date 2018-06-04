«Бесплатно электроэнергией никто пользоваться не будет», - Сенкевич поручил отключить свет жильцам-должникам КП «Гуртожиток»

Александр Сенкевич Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что комнаты в общежитиях КП «Гуртожиток» необходимо перевести на прямое абонирование, чтобы иметь возможность персонально отключать свет неплательщикам.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в понедельник, 4 июня.

Напомним, что в Николаеве жильцы общежитий КП «Гуртожиток» из-за отключения света два часа перекрывали улицу Карпенко.

По словам мэра, перекрывать жители домов должны были не дороги, а квартиры соседей, которые не платят за электроснабжение.

- Бесплатно у нас в городе никто электроэнергией пользоваться не будет, и потом перекрывать дороги и говорить: «Включите нам свет, мы не хотим платить». Позиция простая – за все нужно платить. И я считаю так, что если люди живут и совместно ведут своё хозяйство, то они должны заниматься не перекрытием дорог и заставлять страдать других николаевцев, а перекрытием квартир тех, кто не платит. Перекрывайте, заваривайте, отключайте их от электроснабжения. Но не может весь город страдать от того, что кто-то не хочет платить, - сказал он.

Также мэр заявил, что договорился с КП провести персональное отключение света злостным неплательщикам. После этого он рассчитывает, что горсовет выделит 10 миллионов гривен из бюджета на персональное абонирование комнат в общежитии.

- Нужно привести в порядок это хозяйство и это не означает, что люди, которые не платят за электроэнергию, не должны платить. Отключайте. Пусть сидят в комнатах без электроэнергии. Мы пошли на встречу, дали возможность приватизировать, я лично ходил там умолял депутатов дать возможность приватизировать комнаты, а сегодня в них не хотят платить за использование электроэнергии. Как это называется? Это называется мошенничество, - возмутился он.

Напомним, что ранее ОКП «Николаевоблэнерго» отключило жителям общежития на улице Севастопольская, 65 светиз-за разрыва договора с КП «Гуртожиток».