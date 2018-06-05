Парижский аукционный дом хочет продать редкие останки динозавра - ученые считают, что так они всегда будут утрачены для науки

Парижский аукционный дом Aguttes хочет выручить на продаже скелета динозавра около 1,8 миллиона долларов.

Об этом сообщает Bird in Flight, ссылаясь на заявление Объединения палеонтологов из США.

Несколько лет назад на территории США, в штате Вайоминг раскопали кости древнего животного. Несмотря на то, что с момента его гибели прошло около 150 миллионов лет, его скелет хорошо сохранился — собрать удалось почти 70% костей.

Отмечается, что найденные останки очень похожи на скелет аллозавра, но ряд особенностей позволяет предположить, что это неизвестный науке вид. В связи с этим ученые предполагают, что после продажи он станет утраченным для науки.

В письме, которое было направлено руководству аукционного дома Aguttes, ученые заявили об общественной значимости находки и попросили отменить запланированные торги. По их словам, музеи имеют ограниченный бюджет и не могут позволить себе такие приобретения.

В свою очередь в Aguttes согласились c доводами ученых, однако отказались отменять торги. По словам представителя аукционного дома, частные компании присутствуют на рынке исторических находок с XIX века и имеют на это полное право. Также они отметили, что возможен вариант приобретения останков частным лицом, который после передаст экспонаты государственным учреждениям.

Ранее сообщалось, что ученые из Квинслендского университета обнаружили на западе Австралии отпечаток ноги зауропода, который стал самым большим следом животного из известных на сегодняшний день.