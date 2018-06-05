По информации капитана российского судна, которую тот предоставил в Николаевский морпорт, захода плавсредства в Крым не было

Капитан судна «Valeriy Kalachev», который под флагом Российской Федерации вошло в акваторию Николаевского морского порта, предоставил информацию о десяти последних портах захода плавсредства, порты Крыма среди них отсутствуют.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщили в службе капитана Николаевского морского порта.

«По данным службы капитана Николаевского морского порта теплоход «Valeriy Kalachev» (флаг Россия, ИМО №-7945558) отшвартован к причалу №-15. По информации, предоставленной капитаном судна по 10 последним портам захода, порты Крыма среди них отсутствуют, судно в основном работало на Каспийском море. В базах данных, которые ведутся по информации Госгидрографии, систем мониторинга территориальных вод Украины, информация о заходах данного судна в порты на временно оккупированной территории АРК Крым отсутствует», - сообщили в службе капитана Николаевского морпорта.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на своей странице в Facebook экс-прокурор Кировоградской области Сергей Жолонко написал о том, что в Николаеве уже вторые сутки под флагом РФ стоит судно, заходившее в аннексированный Крым