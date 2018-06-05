Торги по продаже имущества «Николаевского судостроительного завода» отменили, так как их организаторов не допустили на территорию предприятия

Торги по продаже части имущества «Николаевского судостроительного завода» отменили, так как их организаторов не допустили на территорию предприятия.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил начальник Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Роман Возняк.

Как известно, ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины продавало одно из зданий и земельный участок площадью 6,924 га «Николаевского судостроительного завода» (бывший «Судостроительный завод имени 61 коммунара») за 52,3 миллиона гривен. Тогда, начальник Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Роман Возняк рассказывал, что взыскание задолженности по заработной плате перед работниками «Николаевского судостроительного завода» включает в себя определенные процедуры, в том числе и возможность продажи имущества через аукцион.

«На данный момент организатором торгов, ГП «СЕТАМ», приостановлен аукцион, в связи с препятствием в доступе к осмотру», - сообщил Возняк.

На уточняющий вопрос о том, как именно выражалось препятствие в доступе, Возняк сказал, что руководство предприятия присылало в адрес организаторов торгов письма, а также физически не допускало их на территорию предприятия.