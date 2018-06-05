В Николаеве возле Ингульского моста в преддверии масштабных учений спасатели провели тренировку на воде

Во вторник, 5 июня, в Николаеве сотрудники ГСЧС в преддверии масштабных учений провели тренировку по спасению утопающих.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Тренировка проводилась в районе Ингульского моста. Спасатели отрабатывали на воде навыки спасения утопающих. Во время учений была задействована как наземная так и водная техника. Также в учениях приняли участие водолазы.

На берегу реки сотрудники ГСЧС развернули временный штаб и установили палатки.

Само проведение учебно-методического сбора с начальниками аварийно-спасательных отрядов специального назначения территориальных органов ГСНС Украины и аварийно-спасательных формирований центрального подчинения ГСНС Украины пройдет 6-7 июня.

Напомним, ранее спасатели ГСЧС провели учения в николаевском аэропорту.