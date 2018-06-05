«Судьбы 100 детей не могут решаться сиюминутно»: В Николаеве процесс объединения школ-интернатов №3 и №2 прекращен до 2019 года

Фракция «Наш край» в Николаевском областном совете добилась прекращения процесса объединения Николаевской специальной общеобразовательной школы-интерната №3 и Николаевской специальной школы-интерната № 2 для детей с особыми потребностями.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Такое решение было достигнуто в ходе общего совещания, на котором присутствовали заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Евгений Шевченко, директор департамента образования и науки Николаевской ОГА Елена Удовиченко, глава фракции «Наш край» в Николаевском облсовете Юрий Кормышкин, депутат облсовета Геннадий Ташлык, представители коллектива интерната №3.

«Наш край» не выступает против процесса реформирования и деинституализации учебных учреждений области. Наша позиция заключается в том, чтобы эти процессы проходили максимально эффективно и не наносили вред, прежде всего, воспитанникам этих школ. Ситуация, которая сложилась вокруг объединения двух школ-интернатов и вызвала социальное напряжение в обществе, особенно среди родителей детей, получающих образование и воспитание в этих школах, свидетельствует о том, что чиновники департамента образования осуществили попытку объединения, до конца не разобравшись в вопросе, и не учли самого главного – мнения родителей детей», - сказал Юрий Кормышкин.

Депутаты убеждены, что пока не будет проведена более тщательная работа и не будут учтены все нюансы, процесс объединения необходимо прекратить. Кроме того, в скором времени планируется разработка общей концепции, согласно которой будет решаться судьба всех 22 школ-интернатов Николаевской области. Родители должны быть спокойны за своих детей, ведь на данный момент никаких структурных изменений проводить не планируется.

«В сложившейся ситуации фракция «Наш край» в Николаевском областном совете всецело выступает на стороне родителей, на чью судьбу и так выпало много испытаний, связанных с воспитанием детей с особыми потребностями, и берет под личный контроль выполнение сегодняшних договоренностей. Уверены, что судьбы 100 детей, из которых 21 ребенок с инвалидностью, не могут решаться сиюминутно и без учета интересов родителей и трудового коллектива школ-интернатов», - добавил Геннадий Ташлык.

По словам Елены Удовиченко, все стороны пришли к тому, что до 2019 года вопрос объединения снимается с повестки дня. Департамент образования разрабатывает стратегию развития учреждений для школ-интернатов в рамках деинституализации.

«Этот вопрос мы предоставляем на рассмотрение учредителя, а им является областной совет. Он рассматривает ситуацию, согласовывает и дает материалы на доработку. В этом году специальная общеобразовательная школа-интернат будет работать в своем привычном режиме», - сказала директор департамента образования области.

Также во время совещания обсудили ход ремонта в школе-интернате №3, проведение которого должно привести к устранению проблем по противопожарной безопасности и материально-техническому состоянию учебного учреждения. После завершения ремонтных робот будет осуществлена дополнительная проверка школы-интерната №3, и только после этого будет рассматриваться вопрос о дальнейшей судьбе этого учреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве хотели объединить специальные общеобразовательные школы-интернаты №2 и №3.