«Если бы Ильюк был немного грамотнее, а не только молодой и красивый», – мэр Вознесенска о претензиях нардепа из-за выборов городского головы

Вознесенский городской головы Виталий Луков заявил, что никаких нарушений и замечаний после проверки, проведенной Центральной избирательной комиссией, кроме одного – нанять еще одного работника, не было.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее в своем блоге на «Преступности.НЕТ» народный депутат, глава николаевской организации партии «Відродження» Артем Ильюк написал, что председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского просят проверить отдел ведения Государственного реестра избирателей в Вознесенске на предмет достоверности количества избирателей. Оказалось, что количество избирателей более чем на 20% превышает количество постоянно проживающего населения Вознесенска.

По мнению Лукова, депутат Верховной Рады Украины (имеется в виду Артем Ильюк, – прим. ПН) должен иметь грамотность, и понимать, что «так называемые «мертвые» избиратели выводятся только решением Центральной избирательной комиссией».

– То, что депутат Невеселый (депутат Николаевского облсовета от фракции «Відродження» Владислав Невеселый, – прим. ПН) распространил это по Facebook, то за него эти самые «мертвые души» и голосовали, если брать логику его партийного лидера. Это те же выборы, то же время он проходил и стал депутатом облсовета от фракции «Відродження», – сказал Луков.

– И даже если они («мертвые души», – прим. ПН) засвидетельствованы по городу Вознесенску или по другим городам, то никаких полномочий снимать этих людей со списка общегосударственного реестра не имеет никто, кроме ЦИК. Если бы он (Артем Ильюк, – прим. ПН) был немного грамотнее, а не только красивым и молодым, то было бы нормально, – добавил он.

Кроме того, мэр Вознесенска отметил, что в 2017 году Центральная избирательная комиссия провела проверку в Вознесенском отделе, в результате которой существенных замечаний не было.

– Никаких нарушений и замечаний нет, кроме одного – принять еще одного человека на работу. Это единственное замечание, которое было по проверке Центральной избирательной комиссией, – рассказал Луков.

Виталий Луков также считает, что тот факт, что Ильюк выразил свои претензии по поводу легитимности выборов мэра из-за количества «мертвых душ», проголосовавших за Лукова в 2015 году, является «предвыборной борьбой».