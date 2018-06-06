В Украине 99% свалок не соответствуют современным экологическим требованиям, - Минэкологии

В Украине 99% свалок не соответствуют современным экологическим требованиям.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак во время конференции «Новая политика управления отходами - основа экономики замкнутого цикла», которая сегодня, 5 июня, началась в Киеве, передает пресс-служба Минэкологии.

По словам министра, до 2017 года в Украине вообще отсутствовала система управления отходами.

- Непродуманная политика управления отходами, которую мы унаследовали от Советского союза привела к появлению тысяч свалок, 99% из которых не отвечают современным экологическим требованиям. Все это время Украина жила без всякого понимания, что делать с отходами. За исключением редких населенных пунктов, где местная власть пыталась хотя бы попробовать внедрить какие-то технологии или заимствовать опыт других стран, - сказал министр экологии.

Семерак отметил, что в целом в Украине управление отходами было ориентировано на захоронение и при этом отсутствовали экономические стимулы для переработки вторичного сырья и механизмы привлечения к ответственности, например, за вред, нанесенный окружающей среде.

Напомним, в Николаеве установят камеру наблюдения возле стихийной свалки, чтобы горожане туда не приносили мусор.