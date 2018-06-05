Алкоголь и моск

Прочитал новость, что в Николаеве на ж/д вокзале два пьяных морпеха из 36-й бригады избили дежурного на волонтерском посту.

Как-то не совсем правильно, по моему мнению, писать, что два два пьяных морпеха избили.

С таким же успехом они могут быть и двумя пьяными пожарниками, полицейскими, депутатами городского или областного советов, пасторами пресвитерианской церкви или помощниками президента Франции. Они такие же морпехи, как и рельса - это Tesla. Где они, а где морская пехота?

То, что кадровая служба их пр**бла, это не значит, что можно навязывать клише.

Брат, прости, сам понимаешь...

У*бан - это просто у*бан, без отношения к обществу или профсоюзу. Это его осознанный выбор...