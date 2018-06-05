Известный украинский режиссер Леонид Кантер покончил с собой

В Черниговской области застрелился известный украинский режиссер и сооснователь арт-хутора «Обырок» Леонид Кантер.

Полиция Черниговщины сообщает о самоубийстве, не называя имени, но пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил «Украинской правде», что речь идет о Кантере.

По данным полиции, вечером 4 июня в полицию поступило сообщение, что в домовладении одного из сел Бахмачского района совершил самоубийство 36-летний мужчина.

Следственно-оперативная группа полиции на месте происшествия обнаружила труп мужчины со сквозным огнестрельным ранение в челюсть. Рядом с телом правоохранители обнаружили оружие.

Ярослав Тракало уточнил, что оружие направлено на экспертизу.

- Есть предсмертная записка, – сообщил он.

Тело отправлено в морг на экспертизу. Полиция опрашивает родственников и знакомых, устанавливает мотивы самоубийства. Пока открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 115 Уголовного кодекса («умышленное убийство»).

Леонид Кантер – украинский продюсер, режиссер и путешественник. Наиболее известен он по документальному фильму «Добровольцы Божьей Четы» о защитниках Донецкого аэропорта и по ленте «Миф» о погибшем на фронте оперном певце Василие Слипаке. Кантер продвигал свои фильмы за рубежом, много путешествовал.

После путешествий с друзьями к четырем океанам он издал в 2014 году книгу «С табуретом к океану» (в соавторстве с Павлом Солодько).

Хотя Кантер родился в Киеве (27 июля 1981 года), в 2007 году он с женой Дианой основал в Черниговской области арт-хутор Обырок. Там он собирал не только друзей, но и всех желающих посетить фестиваль «Хлеб» – сеять и жать пшеницу, печь хлеб своими руками.

Прошлым летом Леонид Кантер соединил жатву на фестивале «Хлеб» с этническим фестивалем «Мама Африка», в котором принимали участие представители африканских стран.