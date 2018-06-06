Полицейских невозможно идентифицировать по номеру на шлеме, - СМИ

Полицейских все еще невозможно идентифицировать по номеру на шлеме.

Об этом говориться в расследовании программы «Наши гроші з Денисом Бігусом».

Журналисты провели проверку в Киеве 9 мая в Парке Славы, где для охраны общественного порядка было много правоохранителей. У многих патрульных и спецназначенцев не было номеров на шлемах. У тех, чьи шлемы были пронумерованы, номера не совпадали с номером жетона.

Сотрудник Нацполиции Петр Бобровник в ответ на запрос журналистов, фиксируется ли выдача шлемов, сказал:

- Вы знаете, как: схватил шлем, выдали - и побежал. И даже могли не спросить, это получил там Степан, Василий, Николай... Некоторые подразделения фиксируют за каждым человеком, а некоторые вот так, знаете, халатно относятся. Выдали? Выдали. А какой номер - бог его знает.

Согласно закону «О Национальной полиции» нет порядка нанесения номеров на шлемы. Указано, что должны наносить на шлем номер нагрудного знака сотрудников полиции подразделения специального назначения, но объяснения, что это за подразделение нет.

В ноябре 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков обещал, что на протяжении января-февраля 2015 года у каждого полицейского будет личный жетон с номером и соответствующий номер на шлеме.

Как известно, во время Евромайдана силовики не раз применяли силу незаконно, однако даже при наличии фото и видео идентифицировать нарушителей, чьи лица спрятаны под шлемами, во многих случаях по-прежнему невозможно.