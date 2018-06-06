Николаевский авиаремонтный завод досрочно передал ВСУ отремонтированный самолет-разведчик

ГП «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП», входящий в состав Госконцерна «Укроборонпром», досрочно передал очередной отремонтированный самолет-разведчик Су-24МР в ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ГК «Укроборонпром».

Отмечается, что специалисты предприятия осуществили средний ремонт самолета, во время которого была проведена полная проверка всех его узлов и агрегатов, выполнен их ремонт или полная замена. После этого отремонтированный Су-24МР прошел успешные летные испытания в присутствии представителей Воздушных сил ВСУ и был принят украинским летчиками.

«Сейчас Су-24МР выполнил перелет к основному месту базирования и уже усилил обороноспособность Вооруженных Сил Украины», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП», в сотрудничестве с другими предприятиями «Укроборонпрома», сейчас проводит работу по разработке модернизации Су-24МР, с целью его оснащение новой авионикой, системами связи и разведывательной аппаратурой.

Напомним, что Украина и Турция переходят к реализации совместного проекта военно-транспортного самолета Ан-188.