В центре Николаева предприниматели заблокировали демонтаж незаконных МАФов

В районе пересечения улиц Декабристов и Потемкинская во вторник, 5 июня, владельцы МАФов блокировали демонтаж строений, которые находятся без разрешительных документов.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как пояснил начальник отдела контроля и надзора за благоустройством Департамента внутреннего финконтроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета Николай Носов, подрядчики на заказ мэрии должны убрать два временных сооружения. Он отметил, что владельцев предупреждали за 10 дней о сносе МАФов и предлагали самостоятельно убрать сооружения, но эти сообщения были проигнорированы. При этом Носов привел в пример двух предпринимателей возле места конфликта, которые после получения предупреждения сами демонтировали свои ларьки.

Когда подрядчики начали готовить автокран к демонтажу первого МАФа, к нему плотно припарковал свой внедорожник «Mitsibishi L200» и таким образом заблокировал демонтаж – если строение начнут демонтировать, то оно повредит автомобиль. Также он зашел внутрь ларька.

Для обеспечения безопасности работников подрядной фирмы, сотрудники Департамента внутреннего финконтроля, надзора и противодействия коррупции горсовета вызвали патрульную полицию. Полиция пыталась всячески убедить прекратить владельцев строений препятствовать работе органов местного самоуправления.

В свою очередь, собственники подлежащих сносу строений настаивают на своей правоте. Они аргументируют, что обращались в горсовет для продления документов, но им никто так и не ответил. Кроме того, владельцы МАФов иногда высказывались, что платят все налоги и усомнились в полномочиях горсовета принимать такие решения, требуя решений от суда, а не мэрии.

– Мы заранее обклеили эти киоски предупреждениями, что дается 10 дней для того, чтобы они самовольно убрали, и никто на это не отреагировал. Никто не обращался, ведь иногда бывает, что в документах неточности, вот мы и сделали выводы об отсутствии реакции на наши требования и начали демонтаж. А вот когда начали демонтаж – начали препятствовать работе, – рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ» директор Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев.

Андрей Ермолаев также пояснил, что факт подачи документов для продления аренды не дает права размещать МАФы и он не понимает на каких основаниях там несколько лет находились киоски.

– Земельные отношения регулируются немножко другим законом, поэтому подали, если разрешение выдаст исполком – пусть ставят. Мне комиссия дала акт на демонтаж, то значит документов никаких нет. Есть тоже такая интересная тактика, когда люди получают отказ, и они снова подают заново документы. Так можно говорить вечно, что документы на рассмотрении, – сказал Еромолаев, отметив, что эти МАФы находятся в центре города и своим видом нарушают эстетичный облик Николаева.

Кроме того, Ермолаев критично отнесся к словам некоторых предпринимателей, что он продолжают платить все налоги.

– Договора нет, поэтому основания для платежа сомнительные. Я конечно не финансист, но представьте, что я поставлю на Соборной пощади какую-то палатку, высчитаю какую-то сумму без индексирования оценки и буду платить. А когда будут сносить, то начну кричать, что я плачу. Вот такие абсурдные ситуации, – сказал директор антикоррупционного департамента Николаевского горсовета.

В конце Ермолаев добавил, что надеется на работу сотрудников полиции, которые все же обеспечат возможность местной власти демонтировать незаконные МАФы.