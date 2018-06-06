«У них еще какие-то проблемы», - Максименко недоволен работой «Николаевского Облавтодора»

Андрей Максименко Исполняющий обязанностей начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко заявил, что его не устраивает работа «Николаевского Облавтодора», поскольку тот не выполняет порученные задания.



Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Максименко рассказал, что написал претензию в «Облавтодор» относительно задания, которые им выдали на июнь.

- САД выдает задания своему подрядчику, выигравшему тендер, – «Облавтодору». Почему они не делают этого задания? Я им снова написал претензию, но уже по новому заданию, которое мы им выдали на июнь. Я не знаю, что с ними уже делать. У них арестованы счета, им не приходят деньги, у них еще какие-то проблемы. И постоянно страдают жители Николаевской области, - заявил он.

В свою очередь, Максименко привел в пример Врадиевку, по которой не выполняются задания.

- То же самое по Врадиевке – у них есть задание на 1000 квадратных метров хотя бы, минимальное. Но они не выходят не делают. Зарплаты людям там не платят. Там глобальная проблема, честно говоря, которую почему-то никто не хочет там решать, - добавил он.

Отметим, что как уже сообщалось ранее новым начальником «Николаевского облавтодора» является Николай Родионов, которого назначили в марте этого года. Также добавим, что стало известно о том, что Родионов является советником министра инфраструктуры Омеляна.

Как уже сообщалось, Николай Радионов был подозреваемым в нескольких уголовных производствах с начала 2000-х годов. В частности, ему вменяли то, что, будучи начальником Главного управления сельского хозяйства и продовольствия Днепропетровской ОГА, Радионов получил от руководителя фирмы взятку в 1 тысячу 200 долларов США за предоставление в аренду помещения в здании управления сельского хозяйства. А в сентябре того же года совместно с другими лицами путем злоупотребления служебным положением завладел 70 тоннами пшеницы ООО «Майна» на сумму 21 тысяч гривен.

В итоге в 2003 году его осудили и приговорили к пяти годам заключения с лишением права занимать должности с испытательным сроком в один год. Кировский районный суд Днепропетровска признал его виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением с тяжелыми последствиями»).

Из открытых данных также известно, что Радионов был депутатом Днепропетровского областного совета от партии «Батьківщина», а на последних местных выборах баллотировался от «Блока Петра Порошенко».

Отметим, что депутат Николаевского облсовета от БПП Михаил Талпа заявил, что будет поднимать вопрос на всех уровнях об увольнении главы «Николаевского облавтодора» Николая Радионова, которого обвинил в саботаже ремонта дорог.

Несколько позже начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко также пожаловался на Радионова и написал обращения в Минифрастуктуры и «Укравтодор» и правоохранительные органы.