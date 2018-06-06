Приняли к сведению: В Николаевском облсовете снова обсуждали спор депутата-БЮТовца Ивануны и волонтеров «Перевозчика»

Вадим Олабин, Игорь Ивануна Депутат Николаевского областного совета от «Батьківщини» Игорь Ивануна выступил на комиссии облсовета с презентацией, в которой обвинил депутата Николаевского районного совета от «Радикальной партии» и волонтера центра «Перевозчик» Сергей Протченко и ещё несколько человек в незаконном пользовании чужой землей.

Показал он её в ходе заседания комиссии по вопросам законности, депутатской деятельности, антикоррупционной и регуляторной политики, связям с органами местного самоуправления и средствами массовой информации во вторник, 5 июня, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что ранее депутат Николаевского облсовета Игорь Ивануна заявил, что к нему обратилось порядка 50 участников АТО, которые не могут оформить выделенную им землю и получать за нее арендную плату, так как ЧП «Контур зем» жены Игоря Мухарского Оксаны затягивает изготовление проектной документации. А в это время депутат Протченко бесплатно пользуется землей АТОшников. Тогда депутатская комиссия обязала Ивануну в течение месяца подтвердить либо опровергнуть эту информацию.

Так, перед своим выступлением Ивануна заявил, что никогда ни в чем не обвинял центр «Перевозчик», а его высказывания относились только к Протченко, Игорю Мухарскому, Юрию Шутяку и Руслану Пересунько.

- Все что было озвучено за последнее время, хоть кто-нибудь когда-нибудь увидел документальное подтверждение ваших обвинений? На сегодняшний день их нет или вы их, наверное, где-то прячете, - обратился к ним Ивануна.

В видео-презентации депутат рассказывает о сложившейся ситуации и заявляет, что жители сёл обращались к фирме с просьбой оформить документацию проектов на землю, а те - растягивали работу на годы, давая возможность в это время Протченко бесплатно обрабатывать землю.

В видео шесть человек по очереди рассказывают о том, как оплачивали работу, которая так и не была выполнена. Также там присутствуют кадры, на которых Протченко нападет на человека, которого Ивануна называет журналистом, во время сбора урожая на поле. По его словам, эта земля, как и урожай, принадлежат другим людям, а депутат там находился незаконно.

В свою очередь депутат Протченко заявил, что изначально было обвинение в использовании земель участников АТО, а на видео Ивануна показывает женщин из Богдановки.

- Я искренне им сочувствую, если вы говорите правду. Но первая показала проект в руках. То, что эти проекты не заверяются дальше в Государственном земельном кадастре, вы извините, это не проектная организация виновата в этом. Это мое субъективное мнение. Во-вторых, конфликт показанный – это был конфликт на моем поле, которое я обрабатываю. А тот кусок, который он заехал косить, и на котором был скандал - это поле, которое я обрабатываю. У меня есть документы на него, - выступил он.

В свою очередь глава комиссии Михаил Талпа остановил презентацию, сказав, что на комиссии должен был рассматриваться вопрос о конфликте между Ивануной и волонтерским центром «Перевозчик», а не земельные конфликты прошлых лет.

- Я сейчас не понимаю предмет рассмотрения вопросов за 2012 год. Есть правоохранительные органы, обращайтесь, пусть решают. Не нужно превращать комиссию в решение каких-то вопросов 2012 года. Меня волнует вопрос «Перевозчик»-Ивануна, - заявил он.

В итоге члены комиссии приняли к сведению озвученные данные и закрыли этот вопрос.

Ранее сообщалось, что общественный совет Николаевской ОГА просил руководство области принять меры к БЮТовцу Ивануне.