Ремонт здания Николаевского русдрама затягивается, так как не все фирмы могут проводить работы в памятнике архитектуры XIX века

Причина, по которой затягивается процесс реконструкции здания Николаевского русского драматического театра заключается в том, что это памятник истории и архитектуры XIX века и не все фирмы могут проводить там ремонтные работы.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил художественный директор Артем Свистун.

- Сложность в том, что это памятник. И прикасаться к этому памятнику имеют право только фирмы, имеющие лицензию. Для проектно-сметной документации необходимо только 700 тысяч гривен, для исследования проектных институтов, которых у нас тоже в городе только две, проведение торгов Prozorro. К сожалению, своими средствами мы не можем этого сделать, - отметил директор.

В частности, по словам Свистуна вопрос касательно выделения средств на ремонт фасада здания, который из-за разрушения уже около года огражден сигнальной лентой будет рассмотрен на ближайшей сессии Николаевского облсовета.

- Это больной вопрос. Ровно год назад, когда я приступал к своим обязанностям, мы создавали депутатские комиссии. Было проведено ряд исследований, была создана комиссия по охране культурного наследия и самое главное, спустя год была депутатская комиссия, на которой рассматривался вопрос выделения на ближайшей сессии облсовета бюджета на проектно-сметную документацию по реставрации фасада. И одновременно сохранения вида улицы Лягина и Адмиральской, как основного памятника архитектуры 19 века, - сообщил он.

Напомним, что здание Николаевского академического художественного русского драматического театра находится в плачевном состоянии и создает опасность для зрителей и прохожих. Стоит отметить, что согласно информации пресс-службы Николаевской ОГА за май 2017 года уже тогда готовилась документация по проведению проектных, противоаварийных ремонтных и реставрационных работ.