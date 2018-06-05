В Украине не оказалось ни одного предприятия по должной утилизации батареек, - Минэкологии

В Украине нет ни одного предприятия, которое надлежащим образом может утилизировать и перерабатывать батарейки.

Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак на конференции "Новая политика управления отходами - путь к циклической экономике", посвященной внедрению Национальной стратегии управления отходами до 2030 года, передает «Интерфакс-Украина».

- Нет в Украине ни одного предприятия, которое надлежащим образом может утилизировать и переработать батарейки, - заявил министр.

Ситуация с переработкой аккумуляторов немного лучше.

Министр добавил, что реализация Национальной стратегии управления отходами до 2030 года предусматривает принятие отдельного закона «Об утилизации батареек" и закона "Об утилизации бытовой и радиоэлектронной аппаратуры».

По мнению Семерака, лишь после того, как будут созданы соответствующие условия, в Украину будут приходить компании, которые занимаются утилизацией.

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